Fahrzeugführer bleiben unverletzt

Gescher. Unverletzt blieben die Beteiligten an einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 17.35 Uhr auf der B 525 bei Gescher ereignet hat. Ein 36-jähriger Coesfelder befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Coesfeld, berichtet die Polizei. Eine 21-Jährige aus Gescher befuhr die B 525 zu diesem Zeitpunkt in entgegengesetzte Richtung und wollte nach links auf die L 608 abzubiegen. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die Fahrzeugführer hatten Glück und blieben unverletzt. Die Autos waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von circa 15 000 Euro.

Von Allgemeine Zeitung