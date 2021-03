Vor 80 Jahren kam das abrupte Ende

Seit gut einem Jahr befasst sich ein Team aus dem Arbeitskreis Riga mit der Gestaltung des Flyers. Damit schließt sich ein Kreis, denn bis in die 1980er Jahre hat Beschäftigung mit jüdischer Geschichte in Gescher kaum stattgefunden. Das änderte sich erst, als die Diskussion um ein Mahnmal aufkam und Martin Wissen mit der Herausgabe des Heimatbuches „Ent-deckte Zeichen“ dieses vergessene oder auch verdrängte Kapitel beleuchtete. Die Errichtung eines Mahnmals an der damaligen Frieterhofstraße (1993) und deren Umbenennung in Elionore-Stein-Straße waren erste Meilensteine einer Gedenkkultur, die durch den Beitritt der Stadt Gescher zum Riga-Komitee neuen Schwung bekam. Ergebnisse waren die Erneuerung des Eingangstores am jüdischen Friedhof in Gescher (2017) und die Verlegung von Stolpersteinen (2017/18). Etabliert haben sich die jährlichen Gedenkveranstaltungen am 9. November (Pogrom) und am 10. Dezember (Deportationstag) unter Beteiligung von Schülern. „Es geht darum, dass junge Leute das Gedenken weitertragen“, sagt Effkemann.

Einen Beitrag dazu leistet der Flyer. Er verdeutlicht anhand eines Ortsplanes von 1942 und mit vielen Bildern, wo jüdisches Leben in Gescher stattgefunden hat. Dargestellt sind die Häuser, in denen die jüdischen Familien gelebt haben, und natürlich der Friedhof am Südlohner Damm, auf dem sich heute noch 14 Grabstellen befinden. Der älteste entzifferbare Grabstein stammt aus dem Jahr 1888 (Mendel Stein). Das Friedhofsgelände befindet sich im Besitz des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe, die Pflege der Anlage obliegt der Stadt Gescher. Die abgebildete Karte enthält einen Wegweiser, der es ermöglicht, alle bekannten Punkte jüdischen Lebens im Ort anzulaufen.

Kurz und knapp informiert das Faltblatt über die jüdische Gemeinde in Gescher, die Ende des 19. Jahrhunderts etwa 35 Personen umfasste. Über eine eigene Synagoge verfügte sie nicht, die Gottesdienste wurden in einem Gebetsraum im Nebengebäude der Familie Stein an der Armlandstraße 1 abgehalten. Die jüdischen Familien waren gut integriert, heißt es. Ab September 1936 kam es auch in Gescher vermehrt zu Repressalien. Beim Novemberpogrom 1938 demolierten auswärtige und einheimische SA-Leute jüdische Häuser und Teile des Gebetsraumes, die jüdischen Männer wurden mehrere Tage inhaftiert. Am 10. Dezember 1941 wurden 20 Gescheraner – darunter die zweijährige Elionore Stein – nach Riga deportiert. Niemand überlebte.

80 Jahre danach soll der Flyer dazu beitragen, die Erinnerung an diese Menschen wachzuhalten. Für die Zukunft wünscht sich Effkemann mehr Austausch zwischen den hiesigen Städten im Riga-Komitee, um zu erfahren, wie andernorts die Gedenkkultur gestaltet wird. Denn die, das steht fest, muss weitergehen.