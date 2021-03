Baum stürzt auf Alte Coesfelder Straße

Gescher. Sturmtief „Luis“ sorgt dafür, dass die Feuerwehr Gescher am Samstag alle Hände voll zu tun hat. Auf der Alten Coesfelder Straße zwischen Gescher und Coesfeld ist am Morgen ein großer Baum umgestürzt. Dabei wurde leider auch die Fahrbahn beschädigt, sodass die Straße noch einige Zeit gesperrt bleiben muss. Der Zug Hochmoor der Feuerwehr rückte zum Klyer Damm aus – in Höhe der Autobahnbrücke war ebenfalls ein entwurzelter Baum auf die Fahrbahn gekippt. Die aktuelle Unwetterwarnung vor Sturm/Orkan gilt noch bis in die Nacht zum Sonntag. Foto: FFG

Von Allgemeine Zeitung