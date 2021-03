Radfahrer übersehen

Gescher. Leichte Verletzungen hat ein 21-Jähriger am Montagmorgen in Gescher erlitten. Der Gescheraner war gegen 7.35 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Landesstraße 571 aus Richtung Gescher kommend in Richtung Stadtlohn unterwegs, als eine 32-Jährige seinen Weg kreuzte. Die ebenfalls aus Gescher kommende Autofahrerin wollte von einem Wirtschaftsweg der Bauerschaft Harwick nach rechts auf die Landesstraße abbiegen, so die Polizei. Dabei übersah sie den Gescheraner. Es kam zur Kollision der ungleichen Fahrzeuge, sodass der Radfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Von Allgemeine Zeitung