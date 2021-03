Auto und Lampen beschädigt

Gescher/Hochmoor. Ein Auto und Lampen beschädigten Unbekannte in Gescher. Auf dem Schlesierring zerkratzten Vandalen die Motorhaube eines schwarzen Seat. Verübt wurde diese Tat zwischen Samstag, 9 Uhr, und Montag, 15 Uhr. Außerdem trieben Unbekannte ihr zerstörerisches Werk an der Grundschule in Hochmoor, und zwar zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr. Hier rissen die Täter drei Lampen von der Wand des an der Schulstraße gelegenen Gebäudes und nahmen Teile davon mit. In beiden Fällen wird der Sachschaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kripo Ahaus erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung