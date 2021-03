Das 20. Jahrhundert ist die Folie

Auslöser für dieses Werk war die Feier der eigenen Goldhochzeit vor knapp drei Jahren, als alte Fotos und Dokumente – teilweise im Buch abgebildet – herausgesucht wurden. Da sei die Idee gereift, die eigene Familiengeschichte in erzählerischer Form festzuhalten. Ausgangspunkt ist die Hochzeit der Großeltern mütterlicherseits im Jahr 1899, im Buch Wilm Ostenbrock und Louise Schulze Demming genannt. „Von da habe ich mich vorgetastet“, berichtet Vortmann (76). Bei den Recherchen und in der ersten Schreibphase entwickelte sich eine Linie: Die älteste Tochter heißt Maria und wird zur zentralen Figur der Erzählung. Sie wurde 1905 geboren und starb 1997. Damit umspannt ihr Leben fast das ganze 20. Jahrhundert mit all seinen Ereignissen, Schrecken und Umwälzungen. Sie, ihr Mann Josef, ihre Eltern und die zahlreichen Geschwister erleben nicht nur gute Zeiten, sondern auch zwei Weltkriege, Nationalsozialismus, Krankheit, Mangel und Währungsreformen, aber später auch Wirtschaftswunder und Aufstieg durch Bildung für ihre Kinder. Einen besonderen Blick richtet das Buch auf die Rolle der Frau in jener Zeit: Maria wird mit zwölf Jahren aus der Schule genommen, weil sie ihre verstorbene Mutter ersetzen muss, und stellt auch später für Ehemann und Kinder immer wieder eigene Bedürfnisse hintenan. „Die Frauen haben damals vieles getragen und ertragen“, sagt der Autor und würdigt mit der Darstellung der Maria im Buch auch die Lebensleistung der eigenen Mutter. Ihr Lebenslauf, aber auch die des Ehemannes Josef mit Soldatenzeit, Gefangenschaft und Bergmannsberuf seien „in mancher Hinsicht typisch für ihre Zeit“.

Mit „Liebes-Leben“ – die Geschichte endet 2010 mit dem Tod des letzten Kindes von Wilm und Louisa – hat Hermann Vortmann ein Mosaik aus Erlebtem, Beobachtetem, Recherchiertem und Erdachtem entwickelt, unterhaltsam und lehrreich zugleich. Familiäre Erlebnisse werden in den historischen Kontext eingeordnet, zugleich sind Namen von Personen und Orten verändert, Details und Begebenheiten zum Teil erfunden oder geschärft. Während der Schwerpunkt des Buches auf der Zeit bis zu den 60er Jahren ruht, werden die letzten Jahrzehnte bis in die Gegenwart eher gestrafft. „Vielleicht gibt es irgendwann ein weiteres Buch in dieser Reihe über die Familiengeschichte der letzten Jahrzehnte“, sagt Vortmann. Seine Freude am Narrativen ist jedenfalls geweckt.

7 „Liebes-Leben“ von Hermann Vortmann, 190 Seiten, erschienen im agenda Verlag, 14,90 Euro, erhältlich im örtlichen Buchhandel und bei Online-Anbietern