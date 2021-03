Vorleser werden zu „Filmstars“

Gescher. Zurzeit ist es fast unmöglich, Prominente aus Gescher bei Veranstaltungen live zu treffen, bedingt durch die Corona-Beschränkungen. Das hat Rüdiger Lerche, Leiter der Stadtbücherei St. Pankratius in Gescher, auf die Idee gebracht, für die abgesagte „Nacht der Bibliotheken“ ein Alternativangebot auf den Weg zu bringen als Fortsetzung der Aktion „Gescher liest vor“, die bereits 2013 und 2015 mit bekannten Persönlichkeiten aus Gescher stattfand. Damals lasen die Gescheraner Promis live vor Publikum in der Bücherei aus ihren Lieblingsbüchern. Jetzt saßen nacheinander fünf Persönlichkeiten in der Bücherei, aber ganz ohne Publikum und begleitet von der Filmtechnik des Havixbecker Regisseurs und Filmemachers Dennis Mätzig. Das Ergebnis wird ein Film sein, den jeder anschauen kann.

Von Elvira Meisel-Kemper