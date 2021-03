Bücherschrank im Park ausgebrannt

Gescher (ffg). Ein Raub der Flammen wurde das öffentliche Bücherregal im Stadtpark. In der Nacht zum Donnerstag gegen 4.30 Uhr wurde die Feuerwehr Gescher alarmiert. Am Einsatzort brannte das öffentliche Bücherregal zum Tausch von Büchern. Bei Eintreffen der Wehr stand das Regal bereits in Vollbrand, heißt es. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit einem C-Rohr und zogen die Brandreste auseinander. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Foto: FFG

Von Allgemeine Zeitung