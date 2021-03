Trend zu pflegefreien Grabformen

„Wir haben damit die ersten Maßnahmen aus dem beschlossenen Friedhofsentwicklungskonzept umgesetzt“, erläuterte Fachbereichsleiter Uwe Wißmann den Hintergrund. Ziel sei es, den städtischen Friedhof aufzuwerten und neue Bestattungsformen zu ermöglichen. „Das entspricht dem Zeitgeist und der Interessenslage vieler Angehöriger“, zeigte sich auch Bürgermeisterin Anne Kortüm mit dem Ergebnis zufrieden.

Auffällig ist die neue Anlage für Urnen: Auf einer Freifläche in Richtung Hochkreuz sind aus Naturstein fünf nierenförmige Hochbeete gestaltet worden, die mit Erde befüllt und mit Hartriegel bepflanzt wurden. Dazwischen stehen Scheinhasel und Hortensien zur Auflockerung. 96 Einzel- und 49 Doppelgräber sieht das Konzept hier vor. Die Gebühr für ein Reihengrab liegt bei 1268 Euro plus 1848 Euro für die Pflege (30 Jahre). Ein Doppelgrab für diese Nutzungszeit schlägt mit 2536 Euro plus 3696 Euro (Pflege) zu Buche. Erste Rückmeldungen aus der Bürgerschaft seien sehr positiv, berichtet Claudia Hisker.

Ein schönes Bild bietet auch die Sarggemeinschaftsanlage mit den neu gepflasterten Wegen. 1100 Quadratmeter ist diese Fläche groß. 29 Gräber gibt es hier im Bestand, von denen vier in die Gemeinschaftsanlage integriert werden – die anderen bleiben bestehen, wobei die Nutzungsrechte meist in den nächsten Jahren ablaufen. Dieses Feld bietet Platz für 43 neue Gräber (zehn Einzel- und 33 Doppelgräber). Bei ebenfalls 30-jähriger Laufzeit kostet ein Reihengrab 1309 Euro plus 1848 Euro für die Pflege, für ein Doppelgrab werden 2618 Euro zuzüglich 3696 Euro für Pflegearbeiten fällig.

Typisch für die Sarggemeinschaftsanlage ist die einheitliche Gestaltung. Einzige Ausnahme: Wer will, kann das Grab innerhalb eines 80 mal 80 Zentimeter großen Pflanzrahmens aus Stahl individuell gestalten, ohne zusätzliche Kosten. Claudia Hisker: „Der Pflanzrahmen kann jederzeit zurückgegeben werden.“

Vorbereitende Arbeiten hat die Verwaltung für die Schaffung eines „Friedwaldes“ getroffen. Standort ist das Wäldchen im Bereich des Kreuzweges. Hier sind Sträucher entfernt und ein Weg mit wassergebundener Decke angelegt worden. Zeitnah werden die Gärtner hier eine Buchenhecke setzen. Urnenbestattungen sollen hier nach jetzigem Stand ab 2022 ermöglicht werden.