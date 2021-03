Zeugin stört Diebe in Kirche

Gescher. Gestört hat eine Zeugin am Mittwoch zwei mutmaßliche Diebe in Gescher. Sie betrat gegen 17.30 Uhr die Pankratius-Kirche, als sie zwei verdächtige Personen sah. Mit einem langen Gegenstand manipulierte einer der beiden Männer am Geldeinwurf eines Opferstocks. Der andere Verdächtige, ein circa 18 bis 20 Jahre alter sowie 1,78 Meter großer Mann, stand anscheinend „Schmiere“ und behielt die Eingänge der Kirche im Auge. Die Zeugin sprach die Unbekannten an, worauf diese das Gotteshaus zusammen verließen. Ob sie tatsächlich Beute machten, ist unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem „Dieb“ um einen 37-Jährigen Gronauer. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter der Rufnummer 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung