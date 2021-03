„Die Bäume leiden still“, sagt die 55-Jährige, die beim Landesbetrieb Wald und Holz – Regionalforstamt Münsterland – beschäftigt ist. Die Behörde ist zuständig für die forstfachliche Beratung des Privat- und Körperschaftswaldes sowie die Bewirtschaftung der landeseigenen Waldflächen im Münsterland. 90 Prozent der Waldflächen im Forstbezirk Gescher-Velen-Südlohn sind in Privatbesitz, berichtet Andrea Balke. Sie berät Waldbesitzer wie André Sicking, der in der Gescheraner Bauerschaft Estern Waldflächen besitzt. In einem Fichtenwald hat Andrea Balke jeden fünften Baum mit Farbe markiert, der gefällt werden müsse, weil die Bäume zu dicht stehen würden und sich nicht entfalten könnten.

An anderen Bäumen seien Trockenschäden klar erkennbar. Aber auch heftige Stürme hätten den Riesen mächtig zugesetzt. Auch der Borkenkäfer habe gewütet, sodass manchmal nichts anderes übrig bleibe, als die Bäume zu fällen. Dann wird das Totholz zu Wällen aufgeschichtet, denn es liefert Nährstoffe für den nachfolgenden Bestand. Die Wälle könnten Vögeln als Nistplätze dienen, und auch Igel könnten dort Schutz suchen. Direkt nebenan werden neue kleine Bäume gepflanzt, mit denen der Wald wie jüngst in Estern in der Nähe der Vogelstange wieder aufgeforstet wird. „Dort ist die Kinderstube der Bäume, von denen nachfolgende Generationen profitieren“, schmunzelt Andrea Balke. Ein Verbissschutz aus blauem Kunststoff sorge dafür, dass sich das Wild nicht an den jungen Pflanzen gütlich tue. Zurzeit gebe es sehr viele Rehe im Wald, deren Abschuss nun nach dem neuen Bundesjagdgesetz nicht mehr zahlenmäßig behördlich begrenzt sei.

Der Wald sei ein „fantastisches Ökosystem“. Wenn es aber an einer Stelle gestört sei, habe das weitreichende Folgen für alle: für die Bäume sowie das Wild, die Vögel und Insekten, die darin leben. Damit die Bäume künftig besser mit der Trockenheit klar kommen, würden Neuanpflanzungen vorgenommen, die mehr Trockentoleranz haben. Neben klassischen Münsterländer Stieleichen werden Traubeneichen und Küstentannen gepflanzt. Im Gegensatz zu Monokulturen hätten Mischwälder viel größere Überlebenschancen, weil sie klimastabiler seien. Je mehr verschiedene Baumarten in einem Wald stehen würden, in Deutschland seien etwa 66 üblich, desto mehr Artenreichtum gebe es auch in der Tierwelt. Denn jeder Baum ziehe unterschiedliche Vögel und Insekten an.

„Die Natur ist brutal“, sagt die Revierförsterin. In einem heißen Sommer wie 2018 oder 2019 oder 2020 hatten die Buchen neben dem Trocken- auch Hitzestress. „Die Bäume bekommen in der Krone einen Sonnenbrand“, sagt Andrea Balke.

Um die Bewurzelung zu verbessern, planen die Waldbesitzer in Velen, die versauerten Waldböden im Herbst zu kalken. Auch das trage zur Gesundung der Wälder bei. Eine hundert Jahre alte Buche habe ein 23 Kilometer langes Wurzelwerk und eine Blattmasse von zwei Fußballfeldern, wenn man alle Blätter zu einem Puzzle zusammenfüge. Wenn ein solcher Baum gesund sei, könne er jeden Tag zwei Familien mit Sauerstoff versorgen. Auch speichere der Baum Kohlendioxid. „Waldschutz ist also Klimaschutz“, betont Andrea Balke. Das sollte sich jeder vor Augen führen, besonders mit Blick auf den Tag des Waldes, der am Sonntag begangen wird. „Es ist nicht verboten, in seinem eigenen Garten einen Baum oder Strauch zu pflanzen“, appelliert sie an die Bevölkerung, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.