Trassenführung noch immer offen

Als Ergebnis des bisherigen Anhörungsverfahrens wurden weitere Planänderungen und Planergänzungen notwendig, teilt die Bezirksregierung mit. Dabei handelt es sich um die Neuberechnung des Ersatzgeldes für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes als Teil des landschaftspflegerischen Begleitplans und eine vollständige Überarbeitung des „artenschutzrechtlichen Fachbeitrags“ (Anhang C zum Umweltbericht) inklusive der neuen Anhänge zu faunistische Erhebungen aus den Jahren 2018/2019 (gesamte Antragstrasse) und aus den Jahren 2017/2018 im Bereich der Bestandstrasse in Gescher. Zudem wurde die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das FFH-Gebiet Berkel vollständig überarbeitet und um eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das FFH-Gebiet Liesner Wald ergänzt.

Das Bauvorhaben der Amprion GmbH hat in diesem Abschnitt eine Länge von etwa 15,3 Kilometern und dient als Transportleitung des an Nord- und Ostsee gewonnenen Windenergiestroms in die Ballungszentren im Süden der Bundesrepublik. Der gesamte Abschnitt von Wesel bis Meppen ist 182 Kilometer lang.

Die Auslegung der Planunterlagen erfolgt gemäß dem Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der Covid-19-Pandemie. Daher stehen die Unterlagen vorrangig ab heute (22. März) bis zum 21. April 2021 auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster http://www.brms.nrw.de/go/verfahren, „Planfeststellungsverfahren Energieversorgung/Planfeststellung Energieleitungen, Stichwort: 380-kV-Höchstspannungsfreileitung im Abschnitt Pkt. Nordvelen - Pkt. Legden Süd“ zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung.

Die Antragsunterlagen liegen zudem als zusätzliches Informationsangebot in demselben Zeitraum in den Städten Gescher, Velen und Stadtlohn sowie in der Gemeinde Legden zur Einsichtnahme aus. Einwendungen können sowohl bei den Auslegungskommunen als auch bei der Bezirksregierung Münster bis zum 5. Mai 2021 erhoben werden.

