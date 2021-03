Rund 250 Bücher hat der Bücherschrank im Gescheraner Generationenpark beherbergt. Bücher entnehmen und gelesene Werke hineinstellen, das sei das Prinzip dieser öffentlichen, von Vertrauen geprägten Einrichtung, wie Dr. Brendel erläutert.

Nur noch Asche ist jetzt von dem Lesestoff übrig, der Bildung sowie Zeitvertreib bringen sollte. Der Tausch von Büchern ist aktuell also nicht möglich. „Das ist bitter“, kommentiert Dr. Brendel. Im November 2013 war der Bücherturm, der offene Bücherschrank, vom Energieversorger RWE gestiftet worden. Der Männerkreis der evangelischen Gemeinde hat damals die Patenschaft für diese Einrichtung übernommen. „Immer mal wieder haben wir Beschädigungen entdeckt, aber nicht in dieser Form“, erinnert sich Dr. Brendel. So seien damals die Kunststoffelemente des Schrankes, der aus einem Stahlgerüst besteht, mit Farbe beschmiert worden. Ein anderes Mal sei der Bücherschrank komplett ausgeräumt worden. Ein einzelnes Buch sei einmal in Brand gesteckt worden.

Doch dass der Bücherschrank nun komplett ausgebrannt sei, sei schon ein Schock. Dr. Brendel hat die Nachricht vom Küster erhalten, der dort im Park einen Spaziergang gemacht habe. Daraufhin sei er sofort zur Brandstelle geeilt und habe Fotos angefertigt. Er geht davon aus, dass „in Gescher herumstreunende Vandalen“ den Brand gelegt haben. Immer mal wieder würden auch Nachbarn des Stadtparks beobachten, wie sich Leute in der Dunkelheit in der Grünanlage treffen und dort randalieren würden. Manchmal würden leere Spirituosenflaschen auf ein nächtliches Trinkgelage hindeuten.

Dr. Brendel geht davon aus, dass das Eisengestell des Schrankes nach dem Brand wohl noch intakt sein könnte. Jetzt müsse überlegt werden, ob der Bücherturm wieder instandgesetzt werden könne oder eine Neuanschaffung nötig und gewünscht sei. Wenn man sich dafür ausspreche, sei es aus seiner Sicht wichtig, über einen neuen Standort nachzudenken, der nicht so abgelegen und unbeobachtet sei. „Wir haben uns damals für einen innenstadtnahen Standort ausgesprochen“, sagt Dr. Brendel. Doch die Entscheidung war für den Standort im Stadtpark gefallen. Am Marktplatz mitten in der City sei aus seiner Sicht ein idealer Standort.

Dr. Brendel hält den Bücherschrank nach wie vor für eine sehr gute Einrichtung. Gerade in Corona-Zeiten habe man gut beobachten können, dass Kinder- und Jugendliteratur stark nachgefragt worden sei. Man dürfe jetzt keinesfalls den Fehler machen, auf ein solches Angebot zu verzichten.

„Außerdem sind es immer nur einige wenige Randalierer, die durch Gescher kreisen. Es handelt sich um Einzelfälle“, sagt er. In anderen Orten sei das Ausmaß von Vandalismus viel größer. Dr. Brendel warnt davor, den Vorfall zu dramatisieren und voreilig falsche Schlüsse daraus zu ziehen.

Die Polizei jedenfalls hat sich auf die Suche nach den Brandstiftern gemacht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Kriminalpolizei in Ahaus bittet weiterhin um Hinweise unter Tel. 02561/9260.