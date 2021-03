Bald sind 500 Lehrer und Erzieher in Gescher geimpft

Gescher (js). Erfolgreich umgesetzt wird in Gescher die vorgezogene Impfung von Lehrkräften und Kita-Personal, die das Land Nordrhein-Westfalen mit seinem aktualisierten Impfplan ermöglicht hat. Nach Auskunft von Ordnungsamtsleiter Marius Tegeler umfasst diese Gruppe in Gescher etwa 500 Personen. Zwei Termine haben in der Turnhalle Hochmoor, die als provisorischer Impfraum genutzt wird, bereits stattgefunden, der dritte Termin ist am Freitag (26. 3.). Auf diese Weise sollen alle Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in Grund- und Förderschulen sowie in Jugendhilfeeinrichtungen tätig sind, vor Infektionen geschützt werden. Tegeler weist darauf hin, dass am Freitag nur berechtigte Personen, die eine Einladung erhalten hätten, erscheinen sollten. Da werde keine Impfdosis übrig bleiben, die anderweitig vergeben werden könne. Die Zweitimpfung für diesen Personenkreis soll in etwa zwölf Wochen erfolgen.

Von Jürgen Schroer