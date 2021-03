Blick auf modernes Bauernhofleben

Gescher. „Krippenstroh to go“ heißt eine Aktion, die einige Landwirte aus Gescher vor dem vergangenen Weihnachtsfest ins Leben gerufen haben. Gegen eine Spende konnten sich Interessierte an mehreren Stellen in den Bauernschaften rund um Gescher Stroh für die Krippe abholen. Von dem Spendenerlös haben die Landwirte und Landwirtinnen nun an jeden Kindergarten in Gescher und Hochmoor das Kinderbuch „Marike und Julius: Entdecke mit uns den Bauernhof“ von Guido Höner und Noemi Bengsch verteilt. „Wir haben bewusst ein Buch gewählt, welches kindgerecht das moderne Leben auf einem Hof in der heutigen Zeit darstellt“, teilen die Organisatoren dazu mit.

Von Allgemeine Zeitung