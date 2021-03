Suche läuft mehrgleisig

Aktivitäten hat auch der Bezirksausschuss entwickelt: Wie Vorsitzender Marc Jaziorski (SPD) berichtete, habe das Gremium seit der Kommunalwahl dreimal virtuell getagt und seine Fühler in die Lebensmittelbranche ausgestreckt – bislang ohne Erfolg. Aus den Fraktionen sei außerdem ein „Arbeitskreis Nahversorgung“ gebildet worden, der sich mit dem Thema Dorfladen befasse. Ein Vertreter eines solchen Projektes habe das Konzept vorgestellt. Um ein solches Vorhaben in Hochmoor zu realisieren, brauche man Leute, „die den Hut aufhaben“ und sich engagieren möchten. Deshalb seien auch die örtlichen Vereine und Verbände angesprochen und über den Sachstand informiert worden. „Wir sind also dran“, stellte Jaziorski fest. Ziel müsse es sein, in diesem Jahr endgültig zu klären, ob eine Nahversorgung in Hochmoor möglich sei oder nicht.

Angelika Dapper-Schneider (Grüne) warnte vor vorschnellen Entscheidungen. Wenn sich bis Ende Juni kein Betreiber für einen Markt finde, sei es sinnvoll, die Fläche im Baugebiet Landsbergstraße länger freizuhalten. Bürgermeisterin Kortüm wies darauf hin, dass man bis Juni durchaus Klarheit habe, was in Hochmoor möglich sei. Bis dahin werde man alle in Frage kommenden Händler kontaktiert haben. Wie Jaziorski ergänzte, tage der Bezirksausschuss am 15. Juni und werde dann eine Empfehlung an den Rat geben, wie man weiter verfahren wolle.