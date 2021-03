Visionen und Ideen gefragt

Ausgangspunkt für das eingeleitete Verfahren ist ein Beschluss im Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport zur Erarbeitung eines Kulturkonzeptes für Gescher. Es folgten zwei Kulturworkshops Ende 2019 und Mitte 2020, in der sich viele Kulturinteressierte ausgetauscht und sich insgesamt „mehr Miteinander“ gewünscht haben. „Da ist eine gute Grundlage für ein Kulturkonzept geschaffen worden“, sagte Richter. Ein solches Konzept solle die Attraktivität der Stadt Gescher steigern und das Profil der Stadt nach innen und außen schärfen. Reinhart Richter hat viele Kulturentwicklungspläne von Städten, Kreisen und Regionen erarbeitet – unter anderem das Kulturkonzept für Westfalen. Er wird unterstützt durch die Beraterin Katrin Eisenträger, die auf Öffentlichkeitsarbeit und Kulturmarketing spezialisiert ist.

Die Arbeit am Kulturkonzept beginnt jetzt mit vielen Einzelgesprächen, die aufgrund der Pandemielage als Zoom-Konferenz abgehalten werden. Kultur-Akteure sollen die Ist-Situation beschreiben und Ideen und Wünsche formulieren. Darüber hinaus hat das Büro ein Prozesskonzept vorgelegt, das vielfältige Beteiligungsformate vorsieht. Richter setzt auf die Mitwirkung der vielen Ehrenamtlichen, die sich in den beiden Heimatvereinen, im Imkerverein, in der Bürgerstiftung, im Karneval oder im Förderverein für das Glockenmuseum engagieren. Einbezogen werden auch Einrichtungen wie Stadtmarketing, Bücherei und Kunsthalle Hense, aber auch von heimischen Künstlern und den vielen jungen Menschen in Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen erhofft sich Richter Impulse.

Gerade auch in Schulen könnte viel passieren, hier denkt Richter an eine „Zukunftswerkstatt junge Kultur“. Die Einbeziehung von Schülern ist auch Bürgermeisterin Anne Kortüm ein Herzensanliegen: „Wir wollen unsere Jugendlichen dauerhaft mitnehmen, nicht nur alibimäßig.“ Eine Möglichkeit sei, nach dem Umbau des Theater- und Konzertsaales das Kommunale Kino aufleben zu lassen.

Natürlich will das Beraterteam Gescher und seine Kulturstätten auch persönlich kennenlernen, ein Termin soll kurzfristig abgestimmt werden. Der nächste Schritt folgt im Mai: Dann werden alle Akteure zu einer eintägigen „Visionskonferenz“ eingeladen, bestenfalls als Präsenzveranstaltung, um kreativ über die Zukunft des Kulturlebens in der Glockenstadt zu diskutieren. In den Folgewochen stellen sich die Fachleute Workshops zu bestimmten Aktionsfeldern vor und die Erarbeitung von Leitlinien, strategischen Zielen und Vorschlägen für einen Maßnahmenkatalog.

Der gesamte Prozess wird transparent und für alle Interessierten offen gestaltet. „Die Ergebnisse werden auf einer Website verfügbar sein“, kündigt Richter an. Nach der Sommerpause soll das Konzept im Fachausschuss vorgestellt und später im Rat verabschiedet werden. Dann sollen Visionen mit konkreten Maßnahmen und einer Priorisierung hinterlegt sein, Hinweise auf Fördertöpfe inklusive.