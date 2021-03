Gewerbe umgemeldet: Laden offen

Der Geschäftsmann hat sein Gewerbe umgemeldet und damit gleichzeitig sein gewohntes Sortiment erweitert. Gegen eine Gebühr sei dies ganz offiziell beim Gewerbeamt erfolgt. „Hygieneartikel aller Art sind lebensnotwendig“, macht Theo Gödde deutlich. Als im Handelsregister eingetragener Kaufmann sei es ihm möglich, Waren aller Art zu verkaufen, also nicht nur Schuhe und Sportartikel.

Schließlich würden auch die Lebensmittel-Discounter auf dieselbe Art verfahren. Schon lange sei es ihm ein Dorn im Auge gewesen, dass diese Läden in der Corona-Pandemie viele Waren verkaufen würden, die mit Lebensmitteln so gar nichts zu tun hätten, zum Beispiel Spielzeug.

Er selbst habe sein Geschäft im vergangenen Jahr viereinhalb Monate schließen müssen, weil es nicht durch den Verkauf von Waren für den täglichen Bedarf privilegiert gewesen sei wie Lebensmittelmärkte, Drogerien oder Blumenläden. So habe er nun den Spieß kurzerhand umgedreht. Wenn er jetzt auch Hygieneartikel verkaufe, könne er seinen Laden öffnen – unabhängig von jeder Inzidenz.

Insgesamt ist für die Einzelhändler und auch die Kunden die Verwirrung und Verunsicherung weiterhin nach wie vor groß, was die Öffnungszeiten der Läden in der Corona-Pandemie betrifft. Das ist je nach Region unterschiedlich.

Im Kreis Borken ist angesichts einer Sieben-Tage-Inzidenz von 148,1 Infizierten je 100 000 Einwohnern (Stand Sonntag) die Corona-Notbremse gezogen worden. Trotzdem ist es mit negativem Corona-Schnelltest und zuvor gebuchtem Termin möglich, den Einzelhandel zu nutzen. Das Gesundheitsministerium hat dazu angesichts der guten Test-Infrastruktur im Kreis Borken grünes Licht gegeben.

Julia Ganten von Uhren-Schmuck-Optik Ganten in der Hauskampstraße hatte sich bereits darauf eingestellt, dass sie ab heute bis voraussichtlich zum 18. April wieder im Uhren- und Schmuckbereich nur ihr sogenanntes „Click & Collect“-Verfahren anwenden darf. Die Kunden wählen dabei einen Artikel im Schaufenster oder per Whatsapp aus und holen diesen dann am Geschäft ab. Das sei aber nur bedingt möglich. Gerade für Brautpaare, die Trauringe auswählen wollen, komme diese Vorgehensweise natürlich nicht in Frage. „Das ist eine Anschaffung fürs Leben“, sagt Julia Ganten. Und die Auswahl von Trauringen sollte zwingend in einem persönlichen Beratungsgespräch erfolgen. „Das tut mir in der Seele weh, dass ich diese Kunden vertrösten muss“, befürchtete die Geschäftsfrau, die ihre Kunden jetzt aber auch wieder per „Click & meet“ persönlich im Geschäft begrüßen darf. Im Optikbereich durfte sie ohnehin beraten und verkaufen, natürlich stets – wie schon seit langem gewohnt – unter strengen Hygiene-Auflagen. Die Luca-App sei bereits seit einiger Zeit im Einsatz. „Das ist eine enorme Erleichterung für uns“, sagt die Geschäftsfrau.

Pia Heselhaus-Hahn von Betten Heselhaus in der Hofstraße hat in der jüngsten Vergangenheit das sogenannte Termin-Shopping angeboten, das sie „Contact & meet“ genannt hat. Das Verfahren könne sie nun zum Glück auch weiterhin anwenden. „Das hat sehr gut geklappt“, kommentiert die Geschäftsfrau.

Auch das 80 Tage dauernde „Schaufenster-Shopping“ bis Anfang März mit Abholung nach Termin oder Zusendung habe gut funktioniert. Aber der Besuch der Kunden im Geschäft sei nun einmal unerlässlich.

„Wir freuen uns, dass für unsere Kunden wieder eine persönliche Beratung vor Ort möglich ist“, betont Pia Heselhaus-Hahn. Die Ladenöffnung mit Test-Option sei aus ihrer Sicht eine gute Möglichkeit. Das sei in der Corona-Pandemie eine Rückkehr zu ein bisschen mehr Normalität im Alltag. Sie ist gespannt auf die praktische Umsetzung dieser Teststrategie, die dem Kunden und dem Einzelhändler ein Stück mehr Sicherheit schenken könne.