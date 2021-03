Glockenstadt leuchtet gelb

Mit Blumen hat die Bürgerstiftung schon mal Akzente gesetzt, nämlich bei der Gestaltung des Kreisverkehres an der „Spinne“ durch die Stadtkarnevalisten vor zweieinhalb Jahren. Hier wurden Glockenblumen zur Aufwertung der Fläche mit den Stahlskulpturen gepflanzt. „Diesen Ball haben wir aufgegriffen“, erläutert Hubert Effkemann den Hintergrund. Bei einem Netzwerktreffen mit örtlichen Vereinen stellte die Bürgerstiftung ihr Konzept „17 000 Narzissen für 17 000 Gescheraner“ vor und erntete breite Unterstützung. Über 40 Gruppierungen aus Vereinen und Nachbarschaften, aber auch Privatpersonen erklärten sich bereit, beim Pflanzen zu helfen. Die Bürgerstiftung bestellte eine riesige Palette mit Blumenzwiebeln bei einem niederländischen Großhändler und organisierte im vergangenen Frühherbst die Verteilung inklusive Pflanzanleitung. Im Oktober waren dann an vielen Stellen Gruppen mit Gartenwerkzeugen unterwegs, um die Zwiebeln in die Erde zu bringen. „Das hat alles hervorragend geklappt“, freuen sich Effkemann und Rudde. Das gemeinsame Tun an der frischen Luft sei coronakonform umzusetzen gewesen und habe den Leuten sichtlich Spaß gemacht.

Leuchtendes Gelb kündet jetzt davon, wo überall die Helfer aktiv geworden sind. Das gilt auch für Hochmoor, wo 3000 Narzissen – etwa in der Grünen Mitte – die Blicke auf sich lenken. Auch die Stiftung Haus Hall hat mitgemacht, hier waren es Beschäftigte der Werkstätten zusammen mit Gärtnermeister Martin Sibbing, die auf dem großen Gelände 1500 Narzissenzwiebeln eingepflanzt haben. Sie sind so platziert worden, dass Besucher sie von den Wegen aus gut wahrnehmen. Und tatsächlich leuchten die gelben Blüten entlang des Hallerweges an der Allee sowie beidseitig des Hauptweges durch das Gelände bis zur hinteren Ausfahrt. „Eine Augenweide für Bewohner, Mitarbeiter und Besucher“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Aktion ist nachhaltig, denn nach der Blüte ziehen sich die Narzissen in ihre Zwiebel zurück und überdauern bis zum nächsten Frühjahr. Sie können sich sogar vermehren, erläutert Effkemann, sodass die gelben Flächen im nächsten Jahr noch größer ausfallen dürften. Die beteiligten Gruppen werden gebeten, Fotos von den blühenden Osterglocken per E-Mail an info@buergerstiftung-gescher.de zu schicken, damit die Ergebnisse der Pflanzaktion auf der Homepage präsentiert werden können.

Die Organisatoren von der Bürgerstiftung haben den Eindruck, dass es gelungen ist, mit vergleichsweise geringem Aufwand die Stadt zu verschönern. „Deswegen denken wir an eine Wiederholung der Aktion“, kündigt Thomas Rudde an. Nachfragen in diese Richtung habe es bereits gegeben. Im Frühherbst wolle die Bürgerstiftung noch einmal die gleiche Menge Narzissenzwiebeln bestellen und mit Unterstützung der Bürger pflanzen. Nachbarschaften und Vereine dürften sich gerne Gedanken machen, welche Standorte dafür in Frage kämen, und sich melden.