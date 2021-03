Diesen Trend hat auch Serpil Bostancieri-Bökenkamp vom Geschäft Wolle & Mode von der Beck beobachtet. Das Bedürfnis mit den eigenen Händen zu arbeiten und selber etwas Einzigartiges zu schaffen, steige aktuell weiter an. Neben altbekannten Stammkunden hat die Geschäftsfrau in der jüngsten Vergangenheit auch Kontakt zu Kunden gehabt, die entweder ganz neu mit dem Stricken begonnen oder ihr altes Hobby neu entdeckt haben. Eine Kundin habe nach 20 Jahren vor dem Hintergrund der veranstaltungsarmen Zeit wieder die Stricknadeln in die Hand genommen.

Stricken werde dank neuer, moderner Anleitungen und der großen Auswahl an Garnen aber auch für jüngere Zielgruppen immer attraktiver. „Der eine lässt sich vom anderen anstecken“, schmunzelt die Geschäftsfrau. Auch in den sozialen Netzwerken ist der virtuose Umgang mit Nadel und Knäuel voll im Trend.

Tipps und Tricks erhalten die Kunden von Serpil Bostancieri-Bökenkamp aber auch am Telefon. „Das klappt recht gut“, sagt die Geschäftsfrau. Und den Materialnachschub konnten die Kunden bisher nach dem Verfahren „Click & meet“, also nach Vorbestellung, im Geschäft abholen.

Die Kunden würden verstärkt auch danach fragen, woher die Wolle stammt. Nachhaltigkeit und ökologische Aspekte hätten einen hohen Stellenwert. Serpil Bostancieri-Bökenkamp bezieht die Wolle aus Bayern und nicht aus dem Ausland. Wenn sie die Wolle aus China beziehen würde, wäre die Ware lange Zeit unterwegs, was einen schlechten ökologischen Fußabdruck hinterlassen würde. Vor allem Pullover, Pullunder, multifunktionale Dreieckstücher und jetzt vor Beginn der warmen Jahreszeit auch Tops würden gestrickt, hat sie aus Gesprächen mit ihren Kunden erfahren. Auch Figuren und Häkelpuppen für Kinder seien beliebte Projekte. Selbst Schnullerketten – ganz ohne Plastik – würden neuerdings selbst gefertigt. „Die Kunden gehen alles viel bedachter an“, hat Serpil Bostancieri-Bökenkamp festgestellt. Wer sich mit einer Handarbeit beschäftige, habe nicht nur viel Spaß daran, sondern wisse auch den Entspannungsfaktor zu schätzen. „Wenn ich mich voll und ganz auf das Handarbeiten konzentriere, muss ich an nichts anderes denken“, beschreibt die Geschäftsfrau dieses Phänomen, was gerade in Corona-Zeiten für die Menschen ein wichtiger Aspekt sei. Die Gedanken würden nicht mehr ständig um Corona kreisen. „Stricken oder Häkeln ist Gehirnjogging“, ist sich Serpil Bostancieri-Bökenkamp sicher.