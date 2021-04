Und plötzlich ist Belarus ganz nah

Gescher. Rund 2000 Kilometer liegt Belarus, das ehemalige Weißrussland, von Gescher entfernt. Im Rahmen eines Kunstprojekts der fünften Klassen an der Gesamtschule rückte dieses Land den Schülerinnen und Schüler ganz nah. Das lag auch an Julia Hintemann, die 2008 von Witebsk/Belarus nach Deutschland kam. Heute lebt sie in Stadtlohn. An der Gesamtschule in Gescher arbeitet sie als Lehrerin in den Fächern Kunst, praktische Philosophie und Arbeitslehre Technik. Um das Kunstprojekt ihres Kollegen Michael Robers zu unterstützen, ging sie in die Klassen und berichtete über ihr Geburtsland.

Von Elvira Meisel-Kemper