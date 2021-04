Radfahrer biegt plötzlich ab

Gescher. Leichte Verletzungen hat ein 20-Jähriger am Mittwoch in Gescher erlitten. Der Gescheraner war gegen 19 Uhr mit seinem Rad auf der Straße Alte Feldmark in Richtung der Bundesstraße 525 unterwegs, berichtet die Polizei. In Höhe einer Zufahrt bog der Radfahrer plötzlich nach links ab, obwohl eine 26-jährige Autofahrerin aus Stadtlohn bereits zum Überholen angesetzt hatte. Das Fahrzeug erfasste den jungen Radfahrer frontal, der auf die Fronthaube aufgeladen wurde und dann auf die Straße stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Sachschaden: rund 1200 Euro.

Von Allgemeine Zeitung