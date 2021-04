Randale in der Nacht zu Ostersonntag

Gescher. In der Nacht zum Sonntag wurden in Gescher an acht Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Die Tatorte befinden sich auf dem Rottkamp, der Fabrikstraße, der Von-Galen-Straße und der Straße Auf der Twente. An der Straße Zur Alten Vogelstange wurde eine Anwohnerin zwischen 5.15 und 5.30 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen und sah daraufhin zwei junge Männer, von denen einer einen Lamellenzaun beschädigte. Beide waren laut Polizei zwischen 16 und 18 Jahre alt. Einer war komplett schwarz gekleidet, der zweite trug ein auf auffälliges Oberteil (Sweat-Jacke / Hoodie) in den Farben schwarz, rot und blau/weiß.

Von Allgemeine Zeitung