„Wir haben nichts gemacht, nur gezockt und Fernsehen geschaut“

Gescher/ Ahaus. Es war der 22. oder der 23. Februar 2020, als in einer Wohngruppe junger Erwachsener in Gescher die Freundin eines Wohngruppenmitglieds von einem Stadtlohner sexuell belästigt und körperlich verletzt worden sein soll. Der Richter und die Schöffen am Amtsgericht in Ahaus sprachen den 26-jährigen Stadtlohner allerdings frei.

Von Elvira Meisel-Kemper