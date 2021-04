Unbekannte weiße Flüssigkeit auf Siepe

Gescher. Das Überlaufen einer unbekannten weißen Flüssigkeit von der Siepe in die Berkel hat die Feuerwehr Gescher am Freitag verhindert, wie Pressesprecher Ralf Beuker mitteilte. Die Feuerwehr errichtete am Siepenweg/ Ecke Alter Postweg eine Sperre ein. Anschließend wurde die Flüssigkeit in einen Wassersack abgepumpt und fachmännisch entsorgt. Neben der Feuerwehr waren das städtische Ordnungsamt, die untere Wasserbehörde sowie das Klärwerk an der Einsatzstelle. Den anderthalbstündigen Einsatz mit 20 Kräften leitete Stadtbrandinspektor Christoph Nolte. Foto: Feuerwehr Gescher

Von Allgemeine Zeitung