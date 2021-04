Unfall auf dem Weg zum Einsatz

Gescher. In voller Ausdehnung hat am Mittwochnachmittag ein Kleintransporter (Sprinter) auf der A 31 im Bereich Gescher in Fahrtrichtung Oberhausen gebrannt. Auf dem Weg zum Einsatz ist aus bislang unbekannter Ursache ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Gescher aufgefahren, wie Stadtbrandinspektor Christian Nolte mitteilte. Dabei hat sich der Autofahrer verletzt. Wegen der dann zwei Einsätze war die A 31 in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr voll gesperrt. Foto: Feuerwehr Gescher

Von Allgemeine Zeitung