Platz für neue Geschäftsfelder entsteht

Gescher. Seit 2015 sind die IT- und Kommunikationsexperten der group24 AG in Gescher zu Hause. Nun wird das Team den Standort am Schüringsweg deutlich erweitern. Auf der Fläche des ehemaligen „Spielparadies BieBie“ werden noch in diesem Jahr weitere Büro- und Lagerflächen realisiert, die dem Unternehmen den nötigen Raum für Wachstum geben: Denn die group24 expandiert sowohl in ihrem IT-Bestandsgeschäft als auch mit neuen Geschäftsfeldern, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Von Allgemeine Zeitung