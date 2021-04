Das Kirchendach sei undicht. Das sei unter anderem durch das verwendete Material bedingt. In jüngster Vergangenheit hätten die Schneemassen noch einmal massiv auf die Konstruktion eingewirkt. Auch die Heizungsanlage sei an kalten Tagen mehrmals ausgefallen. Bereits beim Bau des Gotteshauses seien dem Bistum Münster und der Gemeinde wegen der Mängel am Dach ein Drittel der Kosten erlassen worden. Die Sanierung des Gotteshauses sei allerspätestens in fünf Jahren notwendig. Allein für das Dach müssten allerdings rund 450 000 Euro aufgebracht werden.

Im Zuge der Sanierung soll es auf Initiative des Bistums für die Filialkirche St. Stephanus in Hochmoor ein zukunftsorientiertes Konzept geben. Wie im lokalen Pastoralplan festgeschrieben, werden die drei Kirchen in Hochmoor, Velen und Ramsdorf der Pfarrei an ihren verschiedenen Kirchorten erhalten bleiben.

„Allerdings muss die verbleibende Infrastruktur angesichts der enormen Investitionsaufwände in den Blick genommen werden“, erläutert Pfarrer Limberg. Das sei das Ergebnis eines Gesprächs mit Vertretern der Liegenschaftsabteilung des Bistums Münster und Vertretern der Pfarrei gewesen. Hierbei würden sowohl perspektivisch geringere Finanzmittel als auch flächenmäßige Vorgaben, die für alle Pfarreien im Bistum gelten, eine Rolle spielen, erklärt Pfarrer Martin Limberg. Das drückt der Geistliche plakativ mit den Worten aus: „Gemessen an der Zahl der Mitglieder unserer Gemeinde haben wir zu viele Quadratmeter zur Verfügung.“ Dabei werde die gesamte Gemeinde St. Peter und Paul in den Blick genommen. In Hochmoor gebe es 1600 Katholiken. Das sei angesichts der Zahl von 2000 Einwohnern eine vergleichsweise gute Quote.

Für den Kirchort St. Stephanus würden sich nun mehrere Überlegungen ergeben, die geprüft werden sollen. „Möglich wäre beispielsweise die Aufgabe des Pfarrheims, das zurzeit in der ehemaligen Notkirche untergebracht und stark renovierungsbedürftig ist“, sagt Pfarrer Martin Limberg. Pfarrheimflächen könnten in die Filialkirche integriert werden. Das habe sich andernorts – wie zum Beispiel beim Umbau der Elisabethkirche in Reken-Bahnhof – bereits bewährt.

Pfarrer Martin Limberg betont: „Ziel der Planungen ist der Erhalt eines pastoralen Zentrums in der Dorfmitte von Hochmoor mit der Kirche, integrierten Begegnungsflächen und der Tageseinrichtung für Kinder.“ Der Geistliche möchte allen die Sorge nehmen, dass etwas von der Lebendigkeit der Gruppen in der Gemeinde im Zuge der baulichen Veränderungen verloren gehen könne. Das sei mitnichten der Fall. Der Pfarrer räumt ein, dass es „natürlich in der Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen schwierig ist, einen solchen Schritt anzukündigen“. Aber für ihn sei vollkommen klar: „Das Gemeinschaftsgefühl kann wachsen.“ Die Stephanuskirche ist und bleibe das Zentrum der Kirchengemeinde von Hochmoor.

Ohnehin sehe er die Hochmooraner als „eingeschworene Gemeinschaft“, die viel bewegen könnten. So seien sie auch eingebunden in die Pläne und das neue Konzept, das gemeinsam erarbeitet werde. Der Prozess sei ausdrücklich ergebnisoffen.

Welche konkreten Pläne es für das alte Pfarrheim gebe, ob es abgerissen werde oder bestehen bleibe, sei noch nicht entschieden.

Pfarrer Martin Limberg findet das katholische Gotteshaus in Hochmoor aus den siebziger Jahren faszinierend: „Die Kirche sieht von allen Seiten anders aus.“ 2026 wird das Gotteshaus 50 Jahre alt. Spätestens bis zu diesem Zeitpunkt soll das neue Konzept für St. Stephanus umgesetzt sein.