Autofahrer torkelt auf Tankstellengelände

Gescher. Gut 1,3 Promille im Blut hatte ein 27-jähriger Mann am Donnerstagabend in Gescher. Ein Atemalkoholtest ließ bei einer Kontrolle gegen 19.50 Uhr auf diesen Wert schließen. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, dass ein Mann auf ein Tankstellengelände am Schüringsweg gefahren sei, anschließend ausgestiegen und dabei getorkelt sei. Polizeibeamte trafen den Ahauser in seinem Wagen sitzend an. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer dann in der Polizeiwache Ahaus eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Von Allgemeine Zeitung