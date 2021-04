Manches Bienchen lässt sich streicheln

Mit dem Imkern hat der gelernte Industriekaufmann und stellvertretende Leiter der Feuerwehr Gescher lange geliebäugelt. Doch sich einfach so ein Volk in den Garten stellen, davon rät Lütkenhaus entschieden ab. „Man braucht viel Wissen, in Theorie und Praxis“, sagt der Familienvater. Folgerichtig meldete er sich Ende 2017 für einen eineinhalbjährigen Kurs beim örtlichen Imkerverein an. Dort erfuhr er viel über die Biologie der Honigbiene und lernte – unter Aufsicht – das praktische Imkern an einem kleinen Bienenvolk-Ableger in Gescher. Wenig später schaffte sich der Hobbyimker sein eigenes Volk für den Garten an. Und wie es der Zufall so will, wurde er im Mai 2018 als Feuerwehrmann zu einem Bienenschwarm gerufen, der sich in Hochmoor auf einem Baum niedergelassen hatte. „Wer einen Schwarm findet und einfängt, darf ihn behalten“, weiß Lütkenhaus. Gesagt, getan: Im Imkeranzug statt Feuerwehrmontur stieg Lütkenhaus in den Baum, schnitt den Ast „mit zwei Kilo Bienen“ ab und schlug die Insekten in die mitgebrachte Beute ein. Mittlerweile hat Familie Lütkenhaus sieben Völker im Garten am Schmalen Weg, eines davon gehört Tochter Jarla (13), die ihrem Papa gerne mal beim Imkern hilft.

Und da ist im Jahresverlauf viel zu tun. „Das Bienenjahr beginnt eigentlich im August, nach der Ernte des Sommerhonigs“, so Lütkenhaus. Dann werden die Bienen mit Sirup eingefüttert und mit verdampfter Ameisensäure gegen die leidige Varroamilbe behandelt. In den Wintermonaten geht es vergleichsweise ruhig zu, da kontrolliert der Imker nur hin und wieder, ob alles in Ordnung ist. In den Kälteperioden ziehen sich die Bienen zu einer Kugel zusammen und wärmen sich gegenseitig – mit der Königin in der Mitte. Ab März/April, wenn die Temperaturen Richtung 15 Grad gehen, ändert sich das Bild. Dann muss der Imker an die Bienen ran, kontrolliert Futtervorrat und Brutnest. Die Königin legt Eier wie am Fließband, damit das Volk wächst und genügend Nektar und Pollen herbeischaffen kann. Daraus wird der Honig, den Lütkenhaus Ende Mai und Ende Juli erntet und selbst in Gläser abfüllt. „Das sind etwa 40 Kilo pro Jahr und Volk“, berichtet Lütkenhaus.

Immer wieder muss der Imker in der Frühjahrs- und Sommerzeit die Bienenstöcke öffnen, nicht nur bei der Ernte. Meist setzt er vorher einen „Smoker“ ein – der damit erzeugte Rauch stellt die Bienen ruhig. Dann kann Lütkenhaus die Insekten sogar mit der bloßen Hand berühren, ohne dass etwas passiert. „Aber das ein oder andere Mal bin ich auch schon gestochen worden“, so Lütkenhaus. Meistens dann, wenn er etwas zu hektisch vorgegangen sei oder ein Tierchen übersehen habe.

Ganz billig ist das Hobby Imkerei beim Einstieg nicht. Etwa 2000 Euro, schätzt Lütkenhaus, muss man für Bienenvolk, Beute, Schutzkleidung und Werkzeug schon ausgeben. Über den Honigverkauf lasse sich diese Kosten zumindest teilweise refinanzieren. Aber darum geht es ihm nicht: Es sei ein schönes Hobby, das ihm Entspannung bringe. Und Sorgen machen muss sich wegen der vielen Bienen im Garten Lütkenhaus auch niemand: „Die fliegen nicht auf Kuchen“, so der Imker.