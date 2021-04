Mehr Sicherheit für Radler

Am Mittwoch (28. 4.) wird sich nun auch der Ausschuss für Bauen, Planen, Stadtentwicklung und Digitalisierung des Rates der Stadt Gescher mit dem Thema befassen.

Es geht darum, einen Beschluss zu fassen, damit die Verwaltung beauftragt werden kann, einen entsprechenden Antrag beim Kreis Borken, dem Straßenbaulastträger, zu stellen. Voraussetzung für die Umsetzung ist allerdings, dass später auch Haushaltmittel für das Projekt bereitgestellt werden.

Insgesamt 8,5 Kilometer lang ist die Radelstrecke von der Hofstraße in Gescher bis zur Eichendorffstraße in Südlohn, von denen bereits 2,6 Kilometer errichtet sind, davon ein sehr kurzer Abschnitt auf Südlohner Gebiet. Der längere bereits vorhandene Abschnitt verläuft an der Kreisstraße 6 (Franz-Josef-Straße) in Gescher.

Dazwischen sind für den Lückenschluss 5,9 Radweg-Kilometer entlang der Kreisstraße 53 nötig. Auf Gescheraner Gebiet müssten 2,5 Kilometer gebaut werden. Auf Südlohner Gebiet wären es 3,4 Kilometer.

Da sich der für den Lückenschluss erforderliche Neubau entlang der K 53 auch teilweise auf dem Stadtgebiet der Stadt Gescher befindet, hatte die Verwaltung der Gemeinde Südlohn darum gebeten, dass die zuständigen Ausschüsse und der Rat der Stadt Gescher ebenso über diese geplante Maßnahme beraten.

Dieses Vorhaben hatte die CDU-Fraktion des Gemeinderates Südlohn damals in einem Ergänzungsantrag unter anderem mit der herausragenden Verbindungsfunktion der Straße zwischen Südlohn und Gescher begründet. Außerdem sei die Kreisstraße 53 bereits als überregionale Radroute ausgeschildert.

Darüber hinaus sei die Kreisstraße mit 5,50 Metern viel zu schmal und lasse daher keinen Begegnungsverkehr für Radfahrer und Fußgänger zu.

Der gefährliche kurvenreiche Streckenabschnitt der Kreisstraße 53 sei bei einer Verkehrsschau bereits mehrmals in den Blick genommen worden.

Auch der Straßenbaulastträger Kreis Borken befürworte den geplanten Radweglückenschluss entlang der K 53, heißt es. Die Gemeinde Südlohn erhoffe sich von dem Lückenschluss des Radwegs auch, dass die gesamte Region an Attraktivität gewinne, machte Südlohns damaliger Bürgermeister Christian Vedder deutlich.

Die Verwaltung der Stadt Gescher spricht sich ebenfalls für den angestrebten Netzschluss entlang der K 53 aus, wie aus dem Beschlussvorschlag hervorgeht. Durch diesen Lückenschluss werde unter anderem für Pendler zwischen der Gemeinde Südlohn und der Stadt Gescher eine sichere und geradlinige Verbindung zwischen den beiden Orten erstellt, die in der Lage sei, den Radverkehr auf dieser Strecke zu stärken.

Bei einem positiven Beschluss wird die Verwaltung der Stadt Gescher einen Antrag auf Aufnahme des Projekts in das Radwegeprogramm des Kreises Borken beantragen und gleichzeitig anregen, auch alternative Fördermöglichkeiten zu prüfen.

0 Die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen, Stadtentwicklung und Digitalisierung des Rates der Stadt Gescher beginnt am Mittwoch (28. 4.) um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Gescher.