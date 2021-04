Mehr Licht für mehr Sicherheit gefragt

Das ist grundsätzlich möglich, wie die Stadt mitteilt. Allerdings müsse die Stadt sämtliche Kosten für Bau und Unterhaltung der Straßenleuchten tragen. Darüber habe der Landesbetrieb Straßen.NRW als Straßenbaulastträger informiert. In der Regel seien drei bis vier Leuchten an beiden Straßenseiten erforderlich. Das sei nötig, weil sich die Augen der Verkehrsteilnehmer an das Licht anpassen müssten.

Die Stadtverwaltung geht allein für die Gescherer Straße (L 608) in Hochmoor auf der Höhe Birkhahnweg/ Wollgrasweg von geschätzten Kosten in Höhe von einmalig etwa 45 000 Euro zuzüglich laufender Kosten von etwa 650 Euro jährlich aus. Die Stadtverwaltung und der Landesbetrieb Straßen.NRW halten allerdings eine Beleuchtung an dieser Stelle, aufgrund der gestreckten Linienführung der L 608 und der damit einhergehenden guten Sichtverhältnisse, für entbehrlich.

In der jährlichen Verkehrsschau solle darüber beraten werden. Weitere Optionen, um die Verkehrssicherheit zu verbessern, sollen einbezogen werden. So könnten ein Tempolimit oder eine Querungshilfe Lösungsvorschläge sein.

Ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern haben die zuständigen Fachbehörden auf der Stadtlohner Straße zwischen dem Ortsausgangsschild und der Liebigstraße bereits abgelehnt. Weil dort weiterhin 70 km/h gelte, müssten die Straßenleuchten 4,50 Meter vom Fahrbahnrand entfernt aufgestellt werden, wie die Stadt erläutert. Dann würde das Laub der Straßenbäume allerdings eine Ausleuchtung der Straße behindern. In einer Verkehrsschau könne gemeinsam überlegt werden, ob man den Straßenquerschnitt ändern und den Radweg einbeziehen könne. Das würde mehr Verkehrssicherheit bieten.

Die Beleuchtung des Radweges entlang des Ahauser Damms sei bereits mehrfach beraten worden, um die Verkehrssicherheit vor allem für diejenigen zu verbessern, die die dort vorhandene Sportanlage nutzen. Falls diese Beleuchtung realisiert werden sollte, geht die Verwaltung von folgenden Kosten (brutto) aus: für den Abschnitt 1 vom Mühlengrund (K 49) ab der Einmündung der Eschstraße bis zum Sportplatz: ca. 300 000 Euro einmalig und 1700 Euro jährlich; für den Abschnitt 2 mit der Straße „Auf dem Brink“ zwischen der Berkelbrücke und der Einmündung auf dem Mühlengrund (K49): ca. 65 000 Euro einmalig und 700 Euro jährlich; für den Abschnitt 3 zwischen dem Holtwicker Damm und der Einmündung Mühlenweg: ca. 110 000 Euro einmalig und 800 Euro jährlich.

Die Verwaltung schlägt daher vor, dass im Herbst im Zuge der Beratungen zum Haushalt 2022 über die Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel für die Beleuchtung des Ahauser Damms beraten wird.

0 Der Ausschuss für Bauen, Planen, Stadtentwicklung und Digitalisierung des Rates der Stadt Gescher berät in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch (28. 4.) über das Thema Straßenbeleuchtung. Die Sitzung beginn um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Gescher.