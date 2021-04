Freie Bahn für alle Klettermaxe

Gescher (js/pd). Genau so hatten sich die Initiatoren das vorgestellt: Fröhliche, aktive Kinder, die bei strahlendem Sonnenschein herumklettern und stolz ihren Eltern zuwinken, wenn sie das nächste Podest erklommen haben: Seit gestern ist der Stadtpark um eine echte Attraktion reicher. Hier lockt ein großes Baumhaus mit angegliedertem Seilgarten die Klettermaxe in Scharen an. „Es ist toll geworden“, freute sich Petra Cordes, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Natürlich Gescher e.V., der sich derzeit in Gründung befindet.

Von Allgemeine Zeitung