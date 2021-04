Stadt könnte leere Lokale anmieten

„Wir sollten alle Möglichkeiten ergreifen, um dem Negativtrend für unsere Innenstadt entgegenzuwirken“, sagte Bürgermeisterin Anne Kortüm. Es gebe hier immer weniger Einzelhändler, und auch das gastronomische Angebot nehme ab. Die Teilnahme am Sofortprogramm des Landes sei daher sinnvoll. Kernstück ist der „Verfügungsfonds Anmietung“: Bei diesem Modell mietet die Stadt leerstehende Ladenlokale zu einer reduzierten Altmiete an und stellt sie Interessierten zu einer weiter vergünstigten Miete für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren zur Verfügung. Die Finanzierungslücke zwischen Alt- und Neumiete übernimmt zu 90 Prozent das Land.

Das zweite Handlungsfeld nennt sich „Anstoß eines Zentrenmanagements“. Es sieht vor, ein Büro zu beauftragen, das Eigentümer von Immobilien und Mietinteressenten berät, Infoveranstaltungen organisiert und Prozesse moderiert. Dafür können pauschale Mittel von 100 000 Euro beantragt werden. Dritter Punkt im Förderprogramm ist die Unterstützung der Stadt bei der geplanten An- und Vermietungstätigkeit durch einen externen Dienstleister.

Aus der Politik kam durchweg Zustimmung. Damit werde eine guter Baustein zur Belebung der Innenstadt gesetzt, meinte CDU-Fraktionssprecher Thomas Kloster. Ob es schon Gespräche mit möglichen Mietern gegeben habe, wollte er wissen. Bislang habe sie mit zwei Interessierten aus dem Einzelhandel und mit einigen Vermietern gesprochen, so Kortüm, Von dieser Seite bestehe durchaus Bereitschaft, für begrenzte Zeit geringere Mieten zu akzeptieren.

Auch SPD-Sprecher Ansgar Heming begrüßte die Initiative. Zusammen mit den Maßnahmen aus dem ISEK-Programm zur Städtebauförderung könnten verbesserte Strukturen geschaffen werden. „Es muss klar sein, wo wir mit unserer Innenstadt hinwollen“, meinte er. Werner Bönning (UWG) befürwortete die Teilnahme am Sofortprogramm, fragte sich aber, wie man vor diesem Hintergrund mit der beantragten Umwandlung von Ladenlokalen in Wohnraum umgehen solle. Das werde man in jedem Einzelfall prüfen und entscheiden müssen, so die Bürgermeisterin.

Alle Vermietungsaktivitäten sollen erst nach Vorliegen einer Förderzusage aus Düsseldorf anlaufen.