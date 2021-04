Drogen mit der Post verschickt

Hochmoor/Nordhorn. Über einhundert Postsendungen mit harten Drogen haben drei Nordhorner pro Woche in verschiedene Briefkästen eingeworfen. Die Tatverdächtigen, zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahre sowie eine 27-jährige Frau, sollen dies bereits seit gut einem Jahr getan haben. Das ist das Ermittlungsergebnis des Kriminalkommissariats 11 in Borken. Die Tätergruppe hatte unter anderem auch einen Briefkasten in Gescher-Hochmoor für ihre illegalen Tätigkeiten genutzt – so kam es dazu, dass sich Borkener Fahnder mit dem Fall befassten.

Von Allgemeine Zeitung