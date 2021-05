„Wir vermissen eine klare Vision“

Umwandlung von Ladenlokalen in Wohnraum nicht erwünscht

Gescher. Noch gibt es keine Entscheidung darüber, ob das ehemalige Ladenlokal im Gebäude Kirchplatz 4 (ehemals Modehaus Völker) in Wohnraum umgewandelt werden darf. Der Ausschuss für Bauen, Planen, Stadtentwicklung und Digitalisierung hat den Tagesordnungspunkt in der jüngsten Sitzung einstimmig vertagt. Die Eigentümerin der Immobilie hatte einen Befreiungsantrag gestellt, weil in dem Kerngebiet Wohnungen nur oberhalb des Erdgeschosses zulässig sind. Es gilt dort der Bebauungsplan Heckenweg.