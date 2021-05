Initiative für Dorfladen gestartet

Da die Standard-Konzepte der großen Anbieter nicht passen, wollen die Hochmooraner nun in Alternativen denken und planen. Auch damit haben sich die Mitglieder des Bezirksausschusses seit Jahresbeginn beschäftigt. Erfolgreiche alternative Nahversorgungskonzepte gebe es ja ganz in der Nähe, zum Beispiel in Merfeld. Auch das Modell des Dorfladens in Wellbergen hörte sich nach übereinstimmender Meinung der Mitglieder des Bezirksausschusses so überzeugend an, dass in Hochmoor mit konkreten Überlegungen für einen Dorfladen begonnen werden soll.

Ob Standortwahl oder Sortiment, Unternehmensform, Einwohner-Information und Finanzierung: Es steht noch so einiges auf der To-do-Liste. Unterstützung bei der Gründung von Dorfläden will man sich bei Dachverbänden und Vorständen von bestehenden Dorfläden holen. Letztere haben ihre Unterstützung bereits zugesagt.

Die Dorfladen-Initiative in Hochmoor ruft jetzt zu aktiver Mitarbeit auf, denn die Zeit drängt: Im Juni will sich der Rat der Stadt bekanntlich entscheiden, ob die bisher reservierten Grundstücke weiterhin für einen Supermarkt vorgehalten werden oder als Baugrundstücke veräußert werden.

7 Interessenten können sich unter einkaufen@hochmoor.info melden. Das erste virtuelle Treffen der Initiative Dorfladen Hochmoor findet am Donnerstag (6. 5.) ab 20 Uhr statt.