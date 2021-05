Spenden erreichen Tierheim in Bulgarien

Gescher. Damit fing alles an: Familie Dirksen in Gescher bekam im Oktober 2020 über eine Pflegestelle des Vereins „Neustart für Tierseelen in Not“ in Ibbenbüren eine sechs Monate alte Hündin namens Franzi aus Bulgarien. Aus dem Kontakt entwickelte sich ein reger Austausch. Nach kurzer Zeit – der Winter stand an – kam ein dringender Aufruf nach Spenden für das kleine Tierheim in Bulgarien. Der Verein bat um Futterspenden, Decken und Hundeartikel, wie viele andere Tierschutzvereine auch. Manuela Dirksen fühlte sich angesprochen, und da durch die Vermittlung ihrer Hündin eine Adresse bekannt war, wurden sie und ihr Mann Sven Dirksen aktiv. Über WhatsApp, Facebook und Co. wurde der Spendenaufruf verbreitet. Viele Menschen haben aufgeräumt und alles gegeben, was sie entbehren konnten. Ob Mitarbeiter der Firma Nahtwerk aus Hochmoor, die Firma Bibo Natur (Gescher) oder Unterstützer aus Borken und Bocholt, von überall kamen die Sachen in Gescher an. Auch die Kunden von MS Tattoo Art Gescher haben gerne etwas dazu beigetragen.

Von Allgemeine Zeitung