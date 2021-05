Unbekannter hat zwei Autos zerkratzt

Gescher. Mehrere Hundert Euro Sachschaden hat am Sonntagmorgen ein Unbekannter an zwei Wagen in Gescher angerichtet. Ein Zeuge wurde durch Geräusche gegen 6.40 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der an den geparkten Autos vorbei lief und eine Motorhaube von einem schwarzen Seat sowie die Heckklappe eines schwarzen Hyundai zerkratzte. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: zwischen 25 und 40 Jahre alt, circa 1,86 Meter groß mit schmaler Statur. Der Mann hatte kurze Haare und trug ein Base-Cap, ein rotes T-Shirt sowie eine verwaschene Jeanshose. Er wirkte insgesamt ungepflegt, heißt es. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung