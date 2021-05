Gescheraner sollen Alltagsmasken für Indien spenden

Die Corona-Hilfe Gescher und die Kirchengemeinde St. Pankratius und St. Marien sammeln Alltagsmasken für Indien. Dort ist die Corona-Lage katastrophal. Allein in Kerala, der Heimat von Pfarrer Jacob, gibt es mittlerweile 5879 Todesopfer und 400 000 Infizierte. „Ich bin sehr in Sorge“, sagt Pfarrer Jacob, der seine Eltern in der Heimat täglich anruft. Um das Elend in Indien ein wenig zu lindern, sind alle Gescheraner aufgerufen, nicht mehr benötigte Stoffmasken zu spenden. Sie können bis Ende nächster Woche an der Hauptstraße 14 (Weinmann), im Pfarrbüro am Kirchplatz oder in Hochmoor bei Christian Schultewolter, Kardinal-von-Galen-Straße 41, abgegeben werden. Über das DRK werden die Masken nach Indien geschickt. Foto: Jürgen Schroer

Von Allgemeine Zeitung