Autobahn weiterhin gesperrt

Gescher. Nachdem am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Autobahn 31 ein Lastwagen umgekippt ist, bleibt die Fahrtrichtung Oberhausen zwischen den Anschlussstellen Gescher/Coesfeld und Borken voraussichtlich bis in denNachmittag gesperrt, wie die Polizei Münster mitteilt. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Fahrer, der bei dem Unfall unverletzt blieb, die Kontrolle über seinen Mercedes Benz. Der Wagen prallte gegen die Mittelschutzplanke und kippte auf die Seite. Ein Teil der geladenen Natronlauge, etwa 200 Liter, lief auf die Straße. Für das Abpumpen des restlichen Gefahrguts durch die Feuerwehr Gescher, die Bergung des Lkw und Reinigung der Fahrbahn ist die Autobahn in dem Bereich für mehrere Stunden nicht passierbar. Als empfohlene Umleitungsstrecke ist der Beschilderung der U72 zu folgen. Foto: Polizei Münster

Von Allgemeine Zeitung