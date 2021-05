Bei Einbruch Tresor entwendet

Hochmoor. Bargeld haben Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Hochmoor aus einer Firma gestohlen. Die Täter hatten zunächst gewaltsam ein Rolltor geöffnet, um auf das Gelände des Betriebs an der Graf-Zeppelin-Straße zu gelangen. Danach brachen sie ein Loch in die Fassade eines Gebäudes. Daraus entwendeten die Täter einen Tresor, der sich unweit der Firma wiederfand, berichtet die Polizei. Die Unbekannten hatten ihn dort offensichtlich ebenfalls mit Gewalt geöffnet und das darin liegende Bargeld gestohlen. Bei der Ausführung der Tat richteten die Kriminellen einen Sachschaden in Höhe von circa 20 000 Euro an. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung