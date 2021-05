Betrügerischer Anruf: Gescheraner reagiert richtig und legt auf

Gescher. Er müsse nur auf einen Link in einer SMS klicken, erklärte ein unbekannter Anrufer einem Gescheraner am Mittwoch. Der mutmaßliche Betrüger hatte die Sozialversicherungsnummer und die Mobilfunknummer des Mannes erfragt, um angeblich das Pflegegeld monatlich erhöhen zu können. Der Gescheraner erkannte den Betrugsversuch und legte auf, heißt es im Polizeibericht.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor betrügerischen SMS oder Mails. Die mitgeschickten Links würden Schadsoftware enthalten oder es entstünden ungewollt erhebliche Kosten. Eine sogenannte Drittanbietersperre über den Handyprovider biete zumindest bei den SMS einen gewissen Schutz. Die Polizei gibt weitere Tipps, wie man sich verhalten soll: „Bitte klicken Sie nie unbedacht auf Links ihnen unbekannter Absender. Prüfen Sie, ob es eine seriöse Nachricht ist. Besteht nur der kleinste Verdacht, dass es sich um betrügerische Aktionen handelt, melden Sie sich bei der von dem Anrufer genannten Versicherung, Geldinstitut oder Behörde. Nutzen Sie dazu nie die in den SMS oder Mails notierten Telefonnummern. Auch die im Display des eigenen Telefons zu lesende Nummer des Anrufers verwenden Sie bitte nicht. Legen Sie auf und lassen Sie sich nicht durch den Anrufer weiterverbinden. Sie gelangen dann nur von einem Betrüger zum nächsten.“

Weitere Hinweise, wie sich Bürger vor derartigen Betrügereien schützen, finden sich auf dieser Internetseite: www.polizei-beratung.de.

Von Allgemeine Zeitung