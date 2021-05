Insassen verletzen sich bei Löschversuchen

Gescher (ffg). Ein Kleintransporter stand am Sonntag auf der A 31 in Richtung Oberhausen in Flammen. Die Feuerwehr Gescher wurde gegen 13.50 Uhr alarmiert und fand das Fahrzeug in Vollbrand vor. Bei ersten Löschversuchen durch die Insassen zogen sich zwei Personen Brandverletzungen zu, eine weitere Person erlitt einen Schock. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus Coesfeld gebracht. Der Kleinlaster war mit Umzugsgut beladen. Sowohl der Laster wie auch das Umzugsgut wurden komplett beschädigt. Zur Wasserversorgung wurde das Tanklöschfahrzeug aus Velen hinzualarmiert. Für die Löschmaßnahmen musste die A 31 in Fahrtrichtung Oberhausen zunächst komplett gesperrt werden; später konnte der Verkehr bis zur Bergung einspurig freigegeben werden.

Von Allgemeine Zeitung