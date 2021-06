76-jähriger Gescheraner bei Unfall in Stadtlohn tödlich verletzt

Gescher. Tödliche Verletzungen erlitt ein 76-jähriger Gescheraner bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagabend in Stadtlohn. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 30-jähriger Stadtlohner mit seinem Pkw den Ginsterweg in Fahrtrichtung Breul/L 608. Beim Überqueren der Landesstraße in Fahrtrichtung Alter Dyk übersah der Stadtlohner den von rechts kommenden Pedelecfahrer aus Gescher. Durch den Zusammenstoß stürzte der Gescheraner auf die Fahrbahn der L 608 und zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 76-Jährige sofort in eine Spezialklinik in Enschede geflogen, wo der Mann laut Polizeibericht seinen Verletzungen erlag. Die Fahrbahn L 608/Alter Dyk war für die Zeit der Unfallaufnahme etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Von Allgemeine Zeitung