Täter erbeuten Geld, Tabakwaren und Süßigkeiten

Hochmoor. Bargeld, Tabakwaren und Süßigkeiten haben Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag aus einer Gaststätte in Hochmoor gestohlen. Die Täter waren gewaltsam in das Gebäude an der Pappelallee eingedrungen: Sie hatten ein Fenster aufgehebelt, berichtet die Polizei. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten diverse Schränke und Schubladen. Zudem rissen sie einen Sparkasten von der Wand und nahmen ihn mit. Das Kriminalkommissariat in Borken bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02861/9000.

Von Allgemeine Zeitung