Gefahr durch umstürzenden Baum

Gescher. Am Samstag gegen 8.50 Uhr wurde die Feuerwehr Gescher zum Grünen Grund gerufen. Dort drohte ein Baum in einem Waldstück auf mehrere Gärten zu stürzen. Aufgrund des Standortes mitten im Wald war es den Feuerwehrmännern nicht möglich, den Baum schadenfrei zu beseitigen. Deshalb sicherte die Wehr die Einsatzstelle weiträumig ab. Der Besitzer des Waldes wollte sich noch am Samstag um eine Spezialfirma bemühen, die den Baum fachgerecht beseitigen sollte. Foto: Feuerwehr Gescher

Von Allgemeine Zeitung