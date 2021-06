„Pflege muss neu strukturiert werden“

Auch für die Pflegedienste war und ist die Corona-Zeit mit zusätzlichen Herausforderungen und Belastungen verbunden. Was hat Ihnen und ihren Mitarbeitern seit Beginn der Pandemie am meisten zu schaffen gemacht?

Dudziak: Es gab täglich neue Verordnungen, Schutzmaßnahmen, Anweisungen und kurz danach wieder Änderungen. Behörden konnten auf Anfragen oft keine verlässlichen Auskünfte geben. Die Kunden waren anfangs sehr verunsichert und hatten Angst, haben teilweise Einsätze abgesagt. Aufklärung in Schriftform, die wir in einfacher Sprache erstellt haben, und Gespräche haben dazu geführt, dass die Ängste weniger wurden. Und wir mussten unsere Mitarbeiter dreimal pro Woche testen. All das führte zu zeitlichen Anspannungen und Mehrkosten.

Wie lange hat es gedauert, bis Sie genügend Schutzkleidung, Masken, Desinfektionsmittel und Schnelltests für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten?

Dudziak: Durch die Mitgliedschaft im Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) waren wir ausreichend mit Schutzkleidungen, Masken usw. versorgt. Der Verband hat diese Mittel frühzeitig gekauft und uns direkt zur Verfügung gestellt. Da waren wir also vergleichsweise gut aufgestellt.

Wie verhält es sich mit den zusätzlichen Kosten für den Coronaschutz? Gibt es staatliche Unterstützung?

Dudziak: Teilweise können die Kosten auf Antrag erstattet werden. Das geschieht allerdings mit einem enorm hohen zeitlichen Aufwand.

Allgemein fehlt es im Pflegebereich an Personal, Vergütung und Anerkennung. Was muss geschehen, damit sich die Situation ändert?

Dudziak: Die Pflege muss ganz neu gegliedert werden, aber bitte von Menschen, die täglich vor Ort arbeiten. Eine höhere Vergütung ist auch im Sinne der privaten Pflege. Aber gleichzeitig muss die Vergütung der Pflegekasse einheitlich erfolgen. Es liegen teilweise bis zu zehn Euro Unterschied in den Vergütungen, die von den Kassen gezahlt werden, obwohl die Mitarbeiter alle die gleiche dreijährige Ausbildung hinter sich haben. Wir können nicht die gleichen Gehälter zahlen wie Pflegedienste der Wohlfahrt, die bis zu zehn Euro mehr für die gleiche Leistung bekommen. Da fällt mir der alte Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ein. Wenn alle Pflegedienste das gleiche Honorar für erbrachte Leistungen bekämen, dann könnten auch alle Lohn/Gehalt in gleicher Höhe bezahlen. Aber die Honorare werden leider von den Kassen festgelegt, freie Marktwirtschaft ist nicht erlaubt.

Ist etwas in Bewegung geraten, seitdem das Pflegepersonal zu Beginn der Pandemie öffentlichen Applaus bekommen hat, oder ist wieder alles beim Alten?

Dudziak: Es hat sich alles normalisiert. Die praktische Arbeit ist nur zeitaufwendiger geworden, da eine wöchentliche Testpflicht bei den Mitarbeitern besteht.

Was hat die Politik in der Vergangenheit versäumt? Und welche konkreten Maßnahmen erwarten Sie, damit die berufliche Pflege einen angemessenen Stellenwert bekommt?

Dudziak: Die Politik will Kosten sparen, so einfach ist das. Nicht vermeintliche Experten sind die richtigen Ansprechpartner, sondern die Menschen, die täglich vor Ort ihre Arbeit verrichten. Ist es etwa richtig, dass die 87-jährige Seniorin ihrer 83-jährigen Nachbarin ihre Tabletten verabreicht, damit die Kassen Geld sparen? Gleichzeitig wird den Pflegediensten diktiert, dass dies nur Fachpersonal ausführen darf. Wer kann so etwas verstehen?

Wie schützen Sie Mitarbeiter und Pflegebedürftige vor Corona-Infektionen? Ist Ihr Personal vorrangig geimpft worden?

Dudziak: Das Personal wurde von uns angemeldet und wir haben zeitnah Impftermine bekommen. Eine Impfpflicht besteht natürlich nicht, aber das Pflegepersonal hat hier eine moralische und menschliche Verpflichtung, meine ich. Bei uns haben mittlerweile alle ihre zweite Impfung erhalten.

Bekommen Sie genügend Personal für alle Aufgaben, die der Pflegedienst Medicus abdeckt? Oder besteht aufgrund der Belastung sogar die Gefahr, dass Leute abspringen?

Dudziak: Bundesweit fehlen etwa 35 000 Mitarbeiter in der Pflege. Bewerbungen zur Ausbildung kommen täglich von Menschen aus dem Ausland wie Iran, Irak, Marokko, Albanien u.a. Allerdings ist die Akzeptanz der Patienten nicht immer positiv. Daher sind Ausbildungen und die spätere Übernahme schwierig. Wenn es bei einer Neustrukturierung der Pflege ermöglicht würde, dass auch Angelernte verschiedene Dinge machen dürfen, käme es zu Entzerrungen – die Pflege würde insgesamt attraktiver. Wer kennt nicht noch die „Gemeindeschwester“ von früher? Was haben diese Personen nicht alles geleistet. Niemand hat sie kritisiert oder ihr in der Praxis bewiesenes Können in Zweifel gezogen. Und was ist heute? Ein wenig mehr „Gemeindeschwester“ und wir hätten einige Probleme gelöst!

Sie haben in Gescher in der Vergangenheit zwei Gesundheitsmessen organisiert. Ist eine Neuauflage für die Nach-Corona-Zeit geplant?

Dudziak: Ja, das wird so sein. Ich glaube, dass eine solche Gesundheitsmesse in Gescher nach Corona noch mehr Interesse findet und sich hier viele Menschen informieren werden. Bei der Durchführung hoffe ich auf Unterstützung durch das Stadtmarketing Gescher und die Stadt Gescher. Ich hoffe, dass unsere neue Bürgermeisterin wie ihr Vorgänger die Schirmherrschaft für diese Messe übernehmen wird.