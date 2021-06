Auf A 31 gegen Leitplanke gefahren

Gescher. Zu einem Verkehrsunfall auf der A 31 rückte eine Gruppe der Feuerwehr Gescher am Sonntag gegen 14.45 Uhr aus. Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gefahren. Zwei Personen, die dabei leichte Verletzungen erlitten, wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, streute die auslaufenden Betriebsmittel ab und klemmte bei dem Unfallfahrzeug die Batterie ab. Schließlich übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei und rückte wieder ein. Foto: Feuerwehr Gescher

Von Allgemeine Zeitung