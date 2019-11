Weihnachtsbaum mit Basteleien geschmückt

Passend zur bevorstehenden Adventszeit strahlt nun auch der Weihnachtsbaum der Volksbank Baumberge in Darfeld. Hierfür hat der Darfelder DRK-Kindergarten in den vergangenen Wochen fleißig gebastelt. Nun haben die Kindergartenkinder gemeinsam mit Niederlassungsleiter Jochen Gerwing (hinten) den großen Weihnachtsbaum mit ihren selbstgemachten Weihnachtsschmuck zum Leuchten gebracht. Als Dankeschön für die schöne Weihnachtsdekoration bekam jedes Kind einen Stutenkerl von der Volksbank Baumberge überreicht. So steht einer besinnlichen Weihnachtszeit nichts mehr im Wege. Foto: Leon Eggemann

Von Allgemeine Zeitung